Ronaldo Fenómeno internado de urgência em Ibiza

Antigo jogador brasileiro está com uma pneumonia.

13:11

Apesar do quadro clínico mais complicado, confirmado pelas autoridades de saúde de Ibiza e Formentera, a saúde do antigo jogador brasileiro evolui favoravelmente.

Ronaldo Fenómeno está internado em Ibiza devido a uma pneumonia, avança a imprensa espanhola este domingo.O antigo jogador brasileiro está a receber tratamento no Hospital de Can Misses, naquela ilha, depois de ter recorrido às urgências de um hospital público na sexta-feira, durante as férias.Horas depois de lhe ter sido diagnosticada pneumonia, Ronaldo iniciou tratamento numa clínica privada, onde permanece nos cuidados intensivos este domingo.