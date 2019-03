Ronaldo: "Fiscal de linha está a 40 metros e toma a decisão pelo árbitro? Por amor de Deus"

Capitão de equipa da Seleção Nacional considera errada decisão de reverter penálti.

25.03.19

Cristiano Ronaldo surgiu na zona mista indignado com o facto de o árbitro ter voltado atrás na decisão de marcar penálti a favor de Portugal, na segunda parte da partida com a Sérvia ( 1-1 )."É chato, porque a equipa fez de tudo. Criou oportunidades, jogou melhor - Sérvia não teve grandes oportunidades -, mas quando a bola não quer entrar... Na minha opinião o árbitro deveria ter dado penálti. É um lance claro. Assumiu o erro depois no túnel e ao mister também... Mas pelo amor de Deus! O fiscal de linha está a 40 metros e toma a decisão pelo árbitro? A mim parece-me estranho. Mas são situações que acontecem no futebol, mas que infelizmente não deviam acontecer...", disse o capitão da Seleção aos jornalistas na zona mista.Nesse sentido, CR7 apelou à introdução das tecnologias: "Se há VAR para todas as provas, por que não aqui? A mim parece-me estranho. Era penálti limpo e o árbitro tinha de dar. Não pode voltar atrás e ser o fiscal de linha que está a 40 metros a decidir."