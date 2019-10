Dybala tava dando uma entrevista para a Sky até que Cristiano Ronaldo passou por ele e...pic.twitter.com/JbTmhfLnPL — Paulo Dybala Brasil (@PauloDybalaBr) October 6, 2019

Paulo Dybala marcou este domingo um dos golos que deu a vitória à Juventus frente ao Inter de Milão, por 2-1.No final da partida, na zona de entrevistas mistas, o jogador argentino foi surpreendido por um beijo de Cristiano Ronaldo, enquanto falava aos jornalistas.A parceria de Dybala e Cristiano Ronaldo deram azo a várias jogadas de perigo para a formação de Turim, que acabou por ameaçar e alargar o resultado logo nos primeiros 10 minutos.Depois do golo do argentino, num remate cruzado, Ronaldo atirou ao 'ferro'. Mais tarde, aos 40 minutos, Ronaldo e Dybala combinaram e o português marcou, mas o golo foi invalidado por fora de jogo do argentino.