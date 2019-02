Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo lesionado em risco de não jogar frente ao Nápoles

Avançado está a recuperar de uma lesão no tornozelo esquerdo.

19:55

Cristiano Ronaldo pode não ir a jogo no próximo domingo frente ao Nápoles. Numa nota publicada no site oficial, a Juventus informa que o avançado vai ser submetido a exames ao tornozelo esquerdo, depois de ter trabalhado esta quarta-feira à margem do plantel juntamente com Douglas Costa.



O dianteiro de 34 anos lesionou-se na vitória da Juventus frente ao Bolonha e pode ficar de fora no importante jogo nas contas para o título frente ao Nápoles. Contudo, o problema físico não deve impedir Ronaldo de estar presente na partida decisiva da vecchia signora frente ao At. Madrid para a Liga dos Campeões.