cristiano Ronaldo liderou este domingo a reviravolta do Manchester United ao apontar mais um golo no triunfo por 2-1 frente ao West Ham, que viu Mark Noble falhar um penálti nos descontos.





O West Ham até entrou melhor na partida, mas foi Bruno Fernandes (27’) quem atirou uma ‘bomba’ ao ferro. Os forasteiros nunca deixaram de atacar e acabaram por colocar-se em vantagem através de Said Benrahma (30’), com a bola ainda a sofrer um desvio em Varane.

Mas quem tem Cristiano Ronaldo tem golo. E o internacional português, sempre o mais perigoso no ataque do United, acabou por igualar a partida cinco minutos depois. Bruno Fernandes cruzou para a área onde Ronaldo se desmarcou do defesa-central e deu um toque de primeira na bola, que foi defendida por Fabianski. Mas na recarga não perdoou. Estava feito o 1-1. CR7 somava assim o seu terceiro golo em dois jogos da Liga inglesa (tem ainda mais um golo na Champions frente ao Young Boys, na derrota dos ‘red devils’ por 2-1).