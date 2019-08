Ronaldo marca o primeiro golo da época e deslumbra em lance com habituais 'fintas'

A Juventus venceu em casa o Nápoles num jogo frenético onde Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo da época. O campeão italiano chegou ao intervalo a vencer por 3-0, mas deixou-se empatar na segunda parte. O quarto golo chegou com a assinatura de Koulibaly a marcar na própria baliza.

Cristiano Ronaldo marcou aos 62 minutos e correspondeu da melhor forma ao passe de Douglas Costa.

Cristiano Ronaldo scores but doesn’t celebrate in case VAR rules the goal out







