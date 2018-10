Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo marca pela Juventus mas não evita empate frente ao Génova

Craque português chegou à vantagem aos 18 minutos da partida, mas não conseguiu evitar que a equipa italiana perdesse pontos.

A Juventus perdeu este sábado os primeiros pontos na Série A italiana, numa partida frente ao Génova.



Cristiano Ronaldo chegou à vantagem do marcador, aos 18 minutos, no entanto o 'esforço' não foi suficiente para garantir a vitória dos campeões italianos.



Aos 67 minutos, Bessa, do Génova, conseguiu igualar o marcador.



A partida aconteceu no estádio Allianz, em Turim, às 17h00 deste sábado.