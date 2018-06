Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo na noite com Ana Moura

Avançado da seleção esteve com a fadista e o namorado desta, Rúben da Cruz, no restaurante Solar dos Presuntos, em Lisboa.

Por Miguel Azevedo | 09:52

Depois do jogo com a Argélia, quinta-feira à noite no Estádio da Luz, que Portugal venceu por três a zero, Cristiano Ronaldo foi jantar com a família ao Solar dos Presuntos, um dos seus restaurantes preferidos em Lisboa.



E a noite acabou entre amigos. O avançado da seleção cruzou-se com Ana Moura, que estava acompanhada pelo namorado Rúben da Cruz.



A foto foi publicada na página oficial do Instagram do próprio restaurante: 'Como é que esta fotografia podia ser mais especial?' lê-se.



Recorde-se que Cristiano Ronaldo é um frequentador assíduo do Solar dos Presuntos, local que já tinha apresentado a Georgina Rodriguez, em Março do ano passado.