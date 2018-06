Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo para o filho: "Parabéns, estás a ficar um homem"

Mesmo na Rússia, Cristiano Ronaldo fez questão de assinalar de forma pública o aniversário do filho mais velho.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Apesar de estar em Krasnodar, na Rússia, a quase cinco mil quilómetros de distância de Madrid e de Cristianinho, Cristiano Ronaldo fez questão de assinalar ontem, publicamente nas redes sociais, o oitavo aniversário do filho mais velho.



O craque da Seleção deixou uma mensagem de orgulho. "Parabéns meu querido filho! Estás a ficar um homem!", escreveu o avançado da Seleção numa foto partilhada na sua página oficial do Instagram.



<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkHvvCslgwk/" data-instgrm-version="8"><div> <div> <div></div></div> <p> <a href="https://www.instagram.com/p/BkHvvCslgwk/" target="_blank">Parabéns meu querido filho! Estas a ficar um homem! 8?? ??</a></p> <p>Uma publicação partilhada por <a href="https://www.instagram.com/cristiano/" target="_blank"> Cristiano Ronaldo</a> (@cristiano) a <time datetime="2018-06-17T09:38:14+00:00">17 de Jun, 2018 às 2:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script>



A publicação colheu mais de sete milhões de gostos em apenas cinco horas. O melhor jogador do Mundo é um pai babado e são muitas as vezes que Cristiano Ronaldo tem partilhado fotos com os filhos, especialmente com Cristianinho.



Curioso é o facto do filho mais velho de CR7 começar também ele a ganhar popularidade, como de resto ficou bem patente no último jogo de preparação de Portugal, antes da partida para a Rússia. Em pleno estádio da Luz, e já depois de ter terminado o jogo com a Argélia, Cristianinho marcou um livre de se lhe tirar o chapéu e recebeu em troca uma enorme ovação por parte daqueles que ainda estavam no estádio.



Aeroporto tem novo busto

Depois das críticas feitas ao antigo busto, por não ser parecido com Ronaldo, uma nova estátua, feita por Navarro Arteaga, apareceu no seu local, no Aeroporto da Madeira.