Ronaldo procura sexta Bola de Ouro mas parte sem favoritismo

Galardão vai ser entregue pela revista France Football.

Por Lusa | 07:58

O futebolista português Cristiano Ronaldo pode conquistar esta segunda-feira a sexta Bola de Ouro da sua carreira, mas parte sem favoritismo para a conquista do galardão entregue pela revista France Football.



Vencedor em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017 - as edições de 2013 e 2014 foram entregues em conjunto com a FIFA -, Ronaldo volta a estar entre os finalistas do prémio, mas, ao contrário de outros anos, não surge como favorito ao triunfo.



Campeão da Liga dos Campeões e melhor marcador da prova, Ronaldo já perdeu o prémio de melhor jogador da FIFA para o croata Luka Modric, ex-companheiro no Real Madrid e vice-campeão do mundo.



Também o argentino Lionel Messi (FC Barcelona), com quem Ronaldo dividiu os últimos 10 prémios, parece estar fora da corrida a uma sexta Bola de Ouro.



Além de Modric, surgem como principais candidatos os franceses Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) e Raphael Varane (Real Madrid).