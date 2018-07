Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo quer bater recordes em Turim

Craque português tem como objetivo em Turim conquistar todos os títulos individuais que já conquistou anteriormente.

Por Secundino Cunha | 01:30

Ao transferir-se para a Juventus, Cristiano Ronaldo pretende alcançar três objetivos fundamentais, sendo dois deles recordes absolutos: vencer a bola de ouro por três clubes diferentes, o que nenhum jogador conseguiu até hoje; ser campeão nas mais importantes ligas europeias, inglesa, espanhola e italiana, o que também ainda não foi alcançado; e vencer a Champions League por três clubes diferentes, o que só um futebolista, até hoje, conseguiu (Clarence Seedorf venceu pelo Ajax – 1995, Real Madrid – 1998 e Milan AC – 2003).



Há outros recordes que CR7 ambiciona, como ser o melhor marcador na Série A italiana, ganhar a Bota de Ouro ao serviço da Juventus e ser o melhor marcador da Champions com a camisola da ‘Vecchia Signora".



Foi nessa linha que, tal como o Correio da Manhã, este sábado, noticiou, Zinedine Zidane apontou a Ronaldo a Juventus, referindo ao craque português que o heptacampeão de Itália "é o clube certo para atingir esses ambiciosos objectivos".



Para além de muitos outros títulos individuais e coletivos, Cristiano Ronaldo, de 33 anos, já venceu por cinco vezes a Champions League, foi cinco vezes campeão nacional (três em Inglaterra e duas em Espanha) e ganhou cinco vezes a Bola de Ouro, tendo igualado no ano passado o argentino Lionel Messi. Mas o capitão da Seleção Nacional quer mais e, por isso, a Juventus foi a escolha para o último grande contrato da sua carreira (30 milhões de euros anuais num contrato de quatro temporadas).



Entretanto a euforia é grande em Turim. Às lojas da Juventus, (uma no estádio e outra no centro da cidade) chegam todos os dias pedidos de camisolas de CR7. Agora, que estamos no defeso, as camisolas à venda são quase todas sem número e das estantes desapareceram, por exemplo, as de Gianluigi Buffon, o lendário guardião italiano que acaba de assinar pelo PSG.



CR7 mantém casa em La Finca

Ronaldo não tenciona desfazer-se da sua casa em La Finca, Madrid. E também deve deixar a sua coleção de 22 carros de luxo na garagem. Em termos de valor, CR7 deixa em La Finca quase 20 milhões de euros, já que a casa está avaliada em mais de 7 milhões e os carros (dois Bugatti, três Ferrari, dois Mclaren, um Rolls Royce, Lamborghini, Aston Martin, Porsches, Audi ou Mercedes) têm um valor superior a 12 milhões euros.



450

Golos pelo Real Madrid (desde 2009 a 2018) em 438 jogos, com uma média de 1.02 golos por jogo.



120 golos na Champions

O craque português é o melhor marcador de sempre da prova milionária.



85 golos por Portugal

Nenhum jogador tem mais golos pela seleção nacional do que Cristiano Ronaldo. São 85 golos em 154 jogos.