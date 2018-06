Ronaldo quer ganhar 80 milhões por ano

Caso as pretensões do jogador português fossem atendidas, ficaria a ser o futebolista mais bem pago do Mundo, acima dos 40 milhões de euros limpos que ganha Lionel Messi (Barcelona) e dos 37 milhões de Neymar (PSG).



Madeirense joga ténis com o amigo Paixão

É já esta segunda-feira que Cristiano Ronaldo se junta à Seleção, por isso todos os momentos de descanso têm sido aproveitados ao máximo pelo internacional português. De férias em Marbella, no luxuoso condomínio de La Zagaleta, o craque desfrutou, na sexta-feira, de uma noite de sushi, preparado por um conhecido especialista e, ontem, de uma partida de ténis com o melhor amigo, Miguel Paixão. Dos dias de descanso fizeram ainda parte longos passeios a bordo de um iate de luxo, avaliado em 8,5 milhões de euros.

Deduzidos os impostos, o internacional português ficaria a ganhar cerca de 50 milhões de euros e com isso mais do que duplicaria o seu vencimento atual, na ordem dos 21 milhões.A revelação é feita pelo jornal 'El Confidencial'. Segundo esta publicação, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, terá negado a pretensão avançada pelo craque português, por não estar na disposição de desembolsar 240 milhões de euros em três anos, sendo que no final do contrato CR7 já teria 36 anos. Terá sido esta tomada de posição de Florentino Pérez que fez exasperar Ronaldo e o levou a lançar dúvidas sobre a sua continuidade no final da Liga dos Campeões.