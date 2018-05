Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo regressa aos treinos a 10 dias da final da Liga dos Campeões

Internacional português lesionou-se no clássico frente ao FC Barcelona a 6 de maio.

Por Lusa | 15.05.18

O português Cristiano Ronaldo voltou esta terça-feira a treinar sem limitações no Real Madrid, a 11 dias da final da Liga dos Campeões de futebol, frente ao Liverpool.



O internacional português lesionou-se no clássico frente ao FC Barcelona, em 06 de maio, depois de sofrer um toque no tornozelo direito.



Também o lateral Dani Carvajal regressou hoje aos treinos, depois de se ter lesionado em 25 de abril, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, frente ao Bayern Munique.



A final da Liga dos Campeões, entre o bicampeão Real Madrid e o Liverpool, vai disputar-se em 26 de maio, em Kiev.