Ronaldo sem limitações no primeiro treino de Portugal para o Euro 2020

A seleção portuguesa de futebol fez esta terça-feira o primeiro treino de preparação para o embate de quinta-feira com a Lituânia, do Grupo B de apuramento para o Euro2020, numa sessão em que Cristiano Ronaldo participou, aparentemente, sem limitações.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, o capitão da seleção nacional 'aqueceu' juntamente com os restantes companheiros e, nesse período, mostrou estar sem qualquer problema físico.

Ronaldo foi substituído nos últimos dois jogos da Juventus e o técnico da formação italiana, Maurizio Sarri, chegou a afirmar que o português estaria com um problema num dos joelhos.