Ronaldo sobre o caso da violação: "Nego terminantemente as acusações de que sou alvo"

CR7 recorreu ao Twitter para falar da acusação de modelo americana.

15:23

Kathryn

Mayorga

Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjecto, contrário a tudo aquilo que sou e em que acredito. Não vou alimentar o espectáculo mediático montado por quem se quer promover à minha custa. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 3, 2018

Aguardarei com tranquilidade o resultado de quaisquer investigações e processos, pois nada me pesa na consciência". Ronaldo publica as mensagens em português e em inglês na sua conta do Twitter.

(em atualização)

