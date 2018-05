Ronaldo rejeitou proposta de aumento de 9 milhões do Real Madrid

Internacional português muito criticado pelo momento inoportuno das suas declarações.

As, após a conquista da 13.ª Liga dos Campeão pelo Real Madrid, caíram que nem uma bomba. Adeptos, companheiros de equipa, todos ficaram espantados com o eventual adeus do internacional português. Mas certamente não os responsáveis merengues, que já há muito sabiam do seu descontentamento de tal forma já este ano Ronaldo terá rejeitado um aumento por objetivos, segundo avança este domingo o jornal espanhol AS.De acordo com a publicação, Florentino Pérez terá oferecido a Ronaldo um aumento de 9 milhões de euros, mas por objetivos. Uma proposta que o internacional português considerou como uma falta de respeito por todo o seu percurso no Real Madrid, onde chegou em 2009.Mas se a Ronaldo caiu mal a proposta de Florentino, aos adeptos e companheiros de equipa caiu mal o 'timing' escolhido pelo internacional português para mostrar o seu desagrado: "Obviamente algo vai acontecer. Falarei quando chegar o momento. Talvez agora não tenha sido a melhor altura, mas não me arrependo. Isto vem de longe. O problema não é o dinheiro. Não vou esconder que tenho algo importante para dizer", afirmou após o jogo com o Liverpool, sábado, na final da Champions.No entanto, Ronaldo já tinha dado indicações que poderia não continuar no Real Madrid, quando na entrevista a Josep Pedrerol (Chiringuito TV) disse que o seu futuro era "jogar a final da Champions".