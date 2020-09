Ronaldo treina sem limitações para o jogo com a Suécia

Cristiano Ronaldo apareceu esta segunda-feira em pleno no arranque do treino da seleção portuguesa no Friends Arena, nos arredores de Estocolmo, onde na terça-feira defronta a Suécia, na segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações de futebol.

Nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, Ronaldo trabalhou sem qualquer limitação e esteve totalmente integrado com a restante equipa.

Nesse período, Portugal efetuou os habituais exercícios de aquecimento, primeiro sem bola e depois com, e o avançado não mostrou ter qualquer problema no pé direito, em que há uns dias sofreu uma infeção num dedo, que o afastou do duelo com a Croácia (4-1), no Porto, no arranque da Liga das Nações.

Minutos antes, em conferência de imprensa, o selecionador Fernando Santos confirmou que Cristiano Ronaldo ainda estava em dúvida e que o treino na Friends Arena seria decisivo para a sua possível utilização frente aos suecos.

Na última semana, quando a equipa ainda estava a estagiar na Cidade do Futebol, em Oeiras, o capitão da seleção nacional praticamente não treinou e só voltou a pisar o relvado no domingo, mas ainda de forma limitada, no Estádio do Bessa, no Porto.

Com Ronaldo presente no apronto, Fernando Santos esteve à sua disposição todos os 23 jogadores que viajaram para solo sueco, já que Renato Sanches, ainda antes do jogo com a Croácia, e André Gomes, no domingo de manhã, foram dispensados devido a lesão.

O Suécia-Portugal está agendado para as 20:45 (19:45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie.