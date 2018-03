Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo volta a bisar e garante vitória do Real em Eibar

Merengues só conseguiram chegar à vitória nos últimos minutos do jogo.

Por Lusa | 15:05

Dois golos de Cristiano Ronaldo permitiram este sábado ao Real Madrid vencer no terreno do Eibar, por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da liga espanhola de futebol, no qual o campeão voltou a deixar-se incomodar.



Na sequência da qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid foi colocado em dificuldades pela equipa basca, mas o avançado português inaugurou o marcador aos 34 minutos, marcando pelo sétimo jogo consecutivo em todas as competições e fixando o resultado ao intervalo.



Na segunda parte, Ivan Ramis - que seria substituído pelo português Paulo Oliveira - repôs a igualdade na sequência de um canto, aos 50 minutos, mas Cristiano Ronaldo, que teve um 'diálogo' intenso com o guarda-redes contrário, marcou o golo da vitória de cabeça, aos 84, atingindo o 18.º golo no campeonato espanhol.



Nos últimos 10 jogos, entre campeonato espanhol e Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo marcou 17 golos, bisando por seis vezes e conseguindo um 'hat-trick'.



Com a revalidação do título teoricamente fora de hipótese, os 'merengues' ocupam o terceiro lugar, com 57 pontos, e colocaram-se a 12 do líder, o FC Barcelona, que hoje visita o Málaga, afastando-se provisoriamente o Valência, quarto com 53 pontos, que hoje defronta o Sevilha.