Ronaldo volta a ficar em branco em novo triunfo da Juventus

Italianos jogaram este sábado frente ao Lazio.

20:03

A Juventus venceu este sábado a Lazio 2-0, na segunda jornada da Série A italiana de futebol, num jogo em que os heptacampeões contaram no 'onze' com os portugueses João Cancelo e Cristiano Ronaldo, que voltou a não marcar.



Na estreia da 'vecchia signora' esta época em Turim, a formação orientada por Massimiliano Allegri alcançou uma vitória segura, assente numa exibição sóbria e pragmática perante o conjunto romano. Com a companhia do croata Mario Mandzukic e do italiano Bernardeschi no ataque, Ronaldo voltou a esforçar-se, mas demonstrou ainda alguma falta de entrosamento com os novos colegas.



O primeiro golo acabaria por surgir no primeiro tempo, por intermédio de Miralem Pjanic, com um remate colocado do médio bósnio na sequência de um mau alívio de Wallace para a entrada da área 'laziale'. Uma vantagem previsível e que acentuou o pendor controlador da Juventus, gerindo o tempo e o ritmo com tranquilidade.



A confirmação do segundo triunfo da Juventus ficou guardada para o segundo tempo, num lance em que Cristiano Ronaldo contribuiu involuntariamente com a assistência para o tento de Mandzukic, aos 75. O português tentou encostar para a baliza um cruzamento de Cancelo, mas a bola acabou por ressaltar nos pés e sobrou para a finalização fácil do avançado vicecampeão do Mundo pela Croácia.



A segunda vitória em outras tantas jornadas reforçou a liderança provisória da Juventus, que soma agora seis pontos. Os heptacampeões transalpinos podem ser igualados ainda este sábado pelo Nápoles, que defronta o AC Milan.