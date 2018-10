Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rooney defende José Mourinho e pede empenho aos jogadores do Manchester United

'Red devils' seguem no oitavo lugar da Premier League.

11:44

O ex-avançado do Manchester United Wayne Rooney defendeu o treinador português José Mourinho, rotulando-o de "alvo fácil" e desafiando os futebolistas dos 'red devils' a "levantar a cabeça" para inverter o início de temporada desastroso.



"Está a ser um início de época difícil. O José [Mourinho] está a ser criticado, mas os jogadores têm é que levantar a cabeça, envolverem-se e serem melhores", disse Wayne Rooney, de 32 anos, jogador dos norte-americanos do DC United, em declarações divulgadas na segunda-feira pelo Daily Telegraph.



Wayne Rooney comparou a atual situação de José Mourinho à que viveu o treinador holandês Louis van Gaal, com o qual trabalhou no Manchester United, entre 2014 e 2016, e que foi igualmente criticado, recordando que, na altura, disse aos colegas no balneário que todos tinham que ser melhores.



O Manchester United segue no oitavo lugar da Premier League e conteve as críticas crescentes a José Mourinho este fim de semana, com uma vitória frente ao Newcastle, por 3-2, após recuperar de uma desvantagem de 2-0.



"Espero que agora a caça ao homem pare", disse na conferência de imprensa no final do jogo o treinador português.