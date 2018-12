Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rosa Mota em forma aos 60 anos

A atleta portuguesa correu 5200 metros em 22,02.

Por Sara Guterres | 01:30

Aos 60 anos Rosa Mota voltou a surpreender, ao vencer a minimaratona de Macau, no domingo. Não só cortou a meta em primeiro, como conseguiu correr 5200 metros em 22,02 minutos, menos 2,45 do que em 2016.



"Fui correr com todo o gosto. Continuo a praticar exercício porque é algo importante para mim. É preferível gastar dinheiro num equipamento desportivo do que na farmácia", disse, entre risos, ao Correio da Manhã.



A ex-campeã do Mundo e da Europa não estava, contudo, à espera de conquistar a vitória: "Não fazia a mínima ideia de quem ia participar. Mas dou sempre o máximo quando me meto numa prova", admite a atleta, que foi a Macau com o papel de embaixadora da luta antidoping.



"Tenho uma grande ligação a esta maratona. É importante ajudar a promover e a sensibilizar contra a dopagem", disse Rosa Mota.



"Todos os atletas, desde a elite aos amadores, passam por uma tenda. Tentamos explicar o que é um controlo antidoping, dizer que há substâncias proibidas e alertar para que não aceitem nada, especialmente durante a corrida", explicou.