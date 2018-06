Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roubam 11 mil dólares a ex-futebolista Nwankwo Kanu na Rússia

Dinheiro foi roubado da bagagem do jogador.

O ex-futebolista nigeriano Nwankwo Kanu viu serem-lhe roubados 11 mil dólares - o equivalente a nove mil euros - da sua bagagem, quando viajava para a Rússia para assistir ao Mundial2018, anunciou esta segunda-feira a polícia local.



A porta-voz da polícia, Irina Volk, afirmou que dois trabalhadores do setor das bagagens do aeroporto de Sheremetevo, em Moscovo, foram detidos por suspeita de roubo.



A agência russa Tass informou hoje que Kanu, de 41 anos, viajou de Londres para Moscovo e depois para Kaliningrado, onde a seleção nigeriana jogará a sua primeira partida da competição com a Croácia, em 16 de junho.



Com 87 internacionalizações e 13 golos pela seleção da Nigéria, o ex-avançado conta com passagens pelo Heartland, onde iniciou carreira, Ajax, Inter Milão, Arsenal, West Bromwich e Portsmouth.



Kanu venceu uma liga nigeriana, três holandesas e duas inglesas, bem como uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia e os Jogos Olímpicos.



No Mundial2018, que se disputa de 14 de junho a 15 de julho, a Nigéria integra o Grupo D, juntamente com a Argentina e a Islândia, além da Croácia.