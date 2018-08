Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP quis comprar final mas Sport TV não cedeu

Canal público não emitiu jogo em que Portugal se sagrou campeão de sub-19.

01:30

A final do Campeonato da Europa de sub-19, na qual Portugal se sagrou campeão pela primeira vez, foi transmitida apenas na televisão por cabo (Sport TV+). Apesar de se tratar de um inegável acontecimento de interesse público não teve honras de emissão em sinal aberto, o que possibilitaria que todos os portugueses tivessem oportunidade de ver o jogo.



Questionada pelo CM sobre esta questão, a RTP "lamenta que a final não tenha sido transmitida em sinal aberto", mas garante ter tentado "adquirir os direitos de transmissão aos detentores dos direitos, duas vezes este ano". No entanto, "não houve interesse na venda".



Ao que o CM apurou, a primeira tentativa foi feita no início deste ano, junto da agência internacional que detinha os direitos (CAA Eleven), mas esta exigiu que a RTP comprasse todo o campeonato. A televisão pública recusou, alegando indisponibilidade financeira. A segunda tentativa foi feita já depois do arranque da prova - quando aumentaram as possibilidades de Portugal chegar à final - junto da Sport TV, que entretanto adquiriu os direitos para Portugal. Mas, uma vez que o jogo não integra a lista de eventos de interesse público a passar em sinal aberto divulgada pelo Governo em outubro de 2017, a Sport TV não estava obrigada a vender os direitos e optou por manter a exclusividade da transmissão. A Sport TV não comentou o tema até esta terça-feira à noite.



Já o gabinete do Ministro da Cultura, Castro Mendes, confrontado pelo CM explica que "os eventos relacionados com o futebol jovem nunca fizeram parte da lista de eventos de interesse público", mas promete "colmatar a situação". O projeto de despacho para o próximo ano inclui os jogos da seleção nacional no Campeonato do Mundo de Futebol Sub-20.