Ruah recorda amigo Quaresma

Atriz revela imagem inédita com o craque português, numa altura em que ambos tinham 17 anos.

12:37

Daniela Ruah esteve atenta ao desempenho de Portugal frente ao Irão, jogo difícil que acabou com a vitória lusa após um golo do outro mundo de Ricardo Quaresma, que joaga pela primeira vez um Mundial. A atriz, que brilha em Hollywood, revelou, para celebrar a passagem aos oitavos de final, uma imagem inédita de ambos, quando tinham 17 anos. Ou seja, precisamente há 17 anos."Aqui estão dois miúdos de 17 anos no início das suas carreiras... um deles marcou o golo hoje que mandou Portugal para a próxima etapa, a outra sentou-se num sofá a comer pipocas e a gritar com a televisão...", escreveu Daniela Ruah nas redes sociais, um post que leva mais de 50 mil gostos no Instagram.