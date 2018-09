Ruas de Barcelona foram palco de violência entre adeptos

Violência e várias tochas a voar tornaram o clima pré-jogo num autêntico filme de terror.

O Barcelona ganhou por 4-1 ao PSV, esta terça-feira, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas a violência entre adeptos acabou por marcar as horas antes da partida.



A história desta primeira jornada acabou por ficar manchada por confrontos entre adeptos de ambas as equipas, antes do apito inicial, fora do estádio Camp Nou, em Barcelona.



Violência e várias tochas a voar tornaram o clima pré-jogo num autêntico filme de terror nas ruas de Barcelona: