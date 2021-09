Rúben Amorim admite que "pancada [com Ajax] foi forte"

"Não sei qual vai ser a reação da equipa, foi uma pancada muito forte", disse Rúben Amorim na antevisão ao jogo de hoje, em casa do Estoril. Os leões voltam a entrar em campo depois da pesada derrota (1-5) a meio da semana, frente ao Ajax, no arranque da Liga dos Campeões. Pela frente estará o segundo classificado da Liga, mas sarar as feridas depois da fatídica noite europeia será mesmo a maior dificuldade."Doeu a toda a gente, aos jogadores, equipa técnica, adeptos... A ilusão é sempre grande, eles confiam na equipa, fomos claramente de peito aberto e estamos sempre a aprender. Faz parte... Uma equipa que sente o jogo como nós não pode ter os dois lados da mesma moeda. Quando somos muito unidos, estas pancadas sentem-se bastante, mas é sempre possível dar a volta", realçou o técnico da equipa de Alvalade, que parece saber o caminho para a equipa regressar aos triunfos, algo que já não acontece há três partidas: "Nada melhor do que um jogo e o foco esta semana foi preparar o encontro com o Estoril. Podemos estar com todas as psicologias junto da equipa, mas o melhor é, passo a passo, durante o treino... Mais do que preparar o Estoril, a preparação foi muito assente naquilo que temos de fazer e é isso que dá segurança aos jogadores. Mostrar-lhes que somos uma excelente equipa e por que é que o somos. Depois de a bola rolar tudo se esquece."Mas nem tudo são más notícias para o leão. Apesar de Gonçalo Inácio e Pote continuarem a recuperar das respetivas lesões, o capitão Coates, que ficou de fora frente ao Ajax devido a castigo, regressa hoje para liderar a defesa, setor que poderá, no futuro, sofrer mudanças. "O dia de amanhã pode não ser com três centrais. O que senti depois de ver o Ajax é que devíamos ter tirado um dos defesas para pressionar mais na frente. O futebol vai evoluindo", disse Amorim, que deixou ainda um alerta para o duelo de hoje. "Temos de ter atenção ao vento. Pode ser importante nas bolas paradas."Todos os ingressos disponíveis (para adeptos do Sporting) para o jogo de hoje, com o Estoril, no António Coimbra da Mota, estão esgotados. O clube de Alvalade não revelou quantos sportinguistas estarão na Amoreira, mas é uma demonstração de força da massa adepta após a goleada sofrida frente ao Ajax."O projeto do Sporting passa pela formação, por levantar o clube em todos os aspetos e seguir um caminho. Temos de fazer o que tínhamos pensado, doa a quem doer. Sei o clube onde estou e qual é a minha ideia", frisou Amorim, que foi questionado sobre se o Sporting não deveria ter contratado mais um central.