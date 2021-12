"Temos a responsabilidade de chegar à ‘final four’. Somos uns claros candidatos a vencer a Taça da Liga e para isso temos de ganhar ao Penafiel”, disse Rúben Amorim, técnico do Sporting, no lançamento do jogo desta terça-feira (20h15) em casa da equipa da II Liga, a contar para a última jornada do grupo B da competição.









Um empate apura os leões para a próxima fase, mas o treinador é mais ambicioso. “É um jogo perigoso. Podemos contar com dois resultados, mas somos o Sporting e temos de vencer. Não sabemos jogar de outra forma”, referiu Amorim, revelando, de seguida, que admite fazer alterações relativamente ao onze que jogou diante do Boavista: “Temos de recuperar os jogadores porque estamos em todas as frentes.”