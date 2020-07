Rúben Amorim e o segundo golo do Benfica: "Hoje foi por uma bota..."

Rúben Amorim mostrou-se resignado com o golo de Vinícius que ditou a derrota do Sporting diante do Benfica (2-1), que fez com que os leões terminem no 4.º lugar do campeonato:"O lance é decisivo mas o Sporting jogou melhor, não merecia este resultado. Agora é começar um novo capítulo. (...) Hoje foi por uma bota, a bota do Matheus Nunes meteu o Vinícius em jogo... mas não faltou ambição, tiveram melhores princípios mas a classificação é que manda, já estou a pensar na próxima época e mais convencido do que nunca", disse o treinador leonino na conferência."O objetivo quando entrámos era pensar já a próximaéepoca e melhorar a classificação. Só conseguimos mantê-la. É pensar agora na próxima temporada. Se há coisa de que tenho a certeza é que a melhor coisa que fiz foi vir para o Sporting. Estou ansiso pela próxima época e espero que os adeptos do Sporting estejam preparados para a guerra", acrescentou Amorim.O Sporting vai entrar na Liga Europa a 24 de setembro, na 3.ª pré-eliminatória, mas Amorim desvaloriza o ter de começar tão cedo: "Temos de fazer a nossa preparação. Já fizemos o planeamento e o jogo da 3.ª pré não vai mudar nada. Sp. Braga é justo terceiro? As classificações normalmente são justas."Quando a reforços, pouco adiantou: "vamos ver o que o mercado dita e o contexto do clube. Estes jogadores deram boas respostas. Temos um caminho claro e não vamos mudar por nada."