"É sempre bom lutar por títulos. Vamos para esta final four mantendo a ideia do jogo a jogo, mas com o objetivo de ganhar a Taça da Liga”, disse esta terça-feira Rúben Amorim na antevisão da meia-final de hoje entre o Sporting e o Santa Clara.









Para o técnico do Sporting, que pode ganhar este troféu pelo terceiro ano consecutivo, a sua equipa precisa de “mais agressividade” para não ser surpreendida pelo açorianos, como aconteceu no jogo para o campeonato, onde perdeu por 3-2. “Nesse jogo houve sobretudo falta de intensidade e de concentração em alguns lances. O Santa Clara tem um bom treinador e que ainda não perdeu, e joga sem pressão nenhuma. Temos de aumentar a nossa agressividade e intensidade, porque isso faz parte do nosso ADN.”

Amorim admite que os leões não estavam habituados a lidar com uma crise de resultados, na qual registaram duas derrotas nas últimas três partidas: “A exigência é grande. As derrotas são diferentes, os pontos são os mesmos, mas as sensações são diferentes. As derrotas com o Santa Clara (3-2) e o Sp. Braga (2-1) foram em jogos completamente diferentes. Agora estamos a correr atrás, e nota-se alguma pressa de fazer as coisas bem.”





“Estou muito satisfeito com a evolução do Gonçalo Inácio. Está pronto para ir a jogo como Santa Clara. Espero que fique muitos anos no Sporting”, disse ontem Rúben Amorim, ilibando o defesa do desaire frente ao Sp. Braga (derrota 2-1).





UEFA ameaça excluir leões por dívidas



O Sporting corre o risco de ser excluído das competições da UEFA nas próximas três épocas se não fizer prova, até ao dia 31 (segunda-feira), de que está a regularizar dívidas pendentes, informou o organismo em comunicado. Os leões negam essa possibilidade, revelando que em causa estaria a dívida à Sampdoria, entretanto saldada, que reclamava 10% ao Sporting das mais-valias (5,5 M €) da transferência de Bruno Fernandes para o Man. United.







Troca de árbitro



Nuno Almeida lesionou-se e vai ser o VAR, trocando com António Nobre, que será o juiz.





Amorim tenta o tri



Rúben Amorim venceu as duas últimas edições da Taça da Liga (Sp. Braga e Sporting).





Leão defende troféu



O Sporting é o detentor do troféu, depois de ter batido na final o Sp. Braga (1-0).





Benfica lidera



O Benfica soma 7 troféus, seguido de Sporting (3), Sp. Braga (2), V. Setúbal e Moreirense (1).