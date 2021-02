"Vamos entrar forte e estamos confiantes na inspiração dos nossos jogadores. O Portimonense pode roubar pontos em Alvalade, mas nós estamos precavidos para tudo”, foi desta forma confiante que Rúben Amorim abordou o jogo deste sábado (20h30, SportTV1) do Sporting com os algarvios, cujo objetivo só “passa pela vitória”.









A vantagem de dez pontos do Sporting para o segundo classificado, o FC Porto, não deixa o leão descontrair. “Só pensamos naquilo que temos de fazer, que é ganhar todos os jogos. Só dependemos de nós, mas para isso é preciso ganhar”, referiu o técnico leonino, mantendo o discurso cauteloso: “Somos uma equipa ambiciosa. Não há maior motivação do que jogar no Sporting. A motivação está em alta até ao final do campeonato”.

Para o treinador leonino, o foco do Sporting ainda não está no clássico com o FC Porto. “O importante é vencer o Portimonense, porque vencendo já estamos a jogar o próximo. O importante não é o número de pontos de vantagem, mas vencer os nossos jogos”, disse.





Rúben Amorim diz que um dos segredos da equipa leonina passa pelo trabalho psicológico. “Não. Não temos um trabalho específico nessa variante, porque há uma mescla de juventude e experiência. Quando as coisas estão mais sérias metemos Quaresma lá para o meio e aquilo fica mais alegre, quando é preciso gente mais séria pomos o João Pereira a falar com o grupo. Os resultados ajudam e a união do grupo também. Os mais velhos tornam o grupo muito experiente e a juventude torna o ambiente mais leve”, disse.





Questionado sobre se a eliminação precoce do Sporting da provas europeias ajudou os leões a concentrarem-se apenas na Liga, o técnico não tem dúvidas que “deu mais tempo para trabalhar”. “Ainda não sabemos, mas o facto de sair da prova mais cedo também pode criar instabilidade. Se ajudou? Não sei, mas para a próxima época já vamos saber”.





Amorim está ciente das dificuldades que o Portimonense vai criar, depois de ter ganho na jornada passada ao Gil Vicente por 4-1: “Vive, o seu melhor momento. Acredito que tentarão ganhar as costas da nossa defesa, até porque vamos ser nós, certamente, a assumir o comando do jogo. Falamos de uma equipa muito forte nas bolas paradas, nomeadamente nos cantos. Será um jogo muito difícil, mas vamos jogar de uma forma intensa e precavidos para a velocidade que eles têm no reduto mais ofensivo”.

Coates: “Estou mais maduro em campo”



Coates admitiu que “atravessa o melhor momento da carreira” ao ser uma das peças fundamentais deste Sporting, que segue na liderança com dez pontos de vantagem sobre o segundo, o FC Porto. “Estou mais maduro em campo. Posiciono-me de forma diferente. A equipa também tem ajudado”, disse o central à ESPN sul-americana. Coates está em risco para o clássico caso veja um amarelo frente ao Portimonense.