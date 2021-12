Jogo Em direto

Início 1ª parte

O Sporting joga no terreno do Penafiel, às 20h15, num encontro da 3.ª jornada do grupo B da Allianz Cup. Estas são as escolhas de Rúben Amorim para esta partida.João Virgínia; Neto, Coates e Matheus Reis; Gonçalo Esteves, Ugarte, Daniel Bragança e Nuno Santos; Tabata, Sarabia e Tiago Tomás