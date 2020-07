Rúben Amorim: "Mantenho os pés no chão"

Temos de ter noção de que tudo pode mudar de um momento para o outro. Eu tenho. Mantenho sempre os pés no chão e tento que os jovens façam o mesmo”. Foi desta forma que Rúben Amorim reagiu este domingo quando questionado sobre se sente que é um ‘treinador da moda’, devido ao ciclo positivo que o Sporting atravessa.





O técnico, que falava na antevisão do jogo desta segunda-feira (21h00) com o Moreirense, permanece invicto em jogos da Liga (cinco vitórias e um empate), mas mostrou-se consciente de que um desaire pode acontecer. “O pensamento no balneário e no treino é: ‘Vamos perder um dia, mas não será esta semana.’ A preparação é sempre para vencer. Quando perdermos, logo se verá. Estaremos preparados para isso”, frisou.