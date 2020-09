Rúben Amorim prepara limpeza na equipa do Sporting

Rúben Amorim está a começar a cortar nomes na equipa do Sporting, a começar pelo guarda-redes Renan e pelo médio Doumbia, dois dos jogadores que ficaram de fora dos últimos dois jogos de preparação, com o Portimonense (2-1) e com o Belenenses SAD (3-1).









Renan já ficou a saber que não entra nas contas do técnico, que utilizou Maximiano e o reforço espanhol Adán nas duas partidas. O guardião brasileiro já sabe que será a terceira opção e que dificilmente irá jogar.

Além disso, a posição de terceiro guarda-redes poderia ser colmatada pelo titular da equipa B (André Paulo) ou até dos Sub-23 (Anthony Walker). Uma situação que permitira baixar a massa salarial .





A vida também não está fácil para o médio Doumbia, que ficou de fora do leque alargado de convocados para o jogo com o Belenenses SAD, no qual foi relegado para a bancada. O costa-marfinense custou 4,3 milhões de euros e tem um salário elevado (1,5 milhões de euros brutos/ano) pelo que os leões pretendem minimizar o investimento e colocaram os dois jogadores no mercado.





De saída estão também Acuña e Palhinha.