O bilhete de identidade, na ótica de Rúben Amorim, não é um fator determinante para a obtenção do sucesso. É por isso que o treinador do Sporting confia nos jovens que amanhã, em Leiria, se baterão com o FC Porto na primeira meia-final da Taça da Liga, competição “estranha e ingrata” para os dragões, segundo Sérgio Conceição.