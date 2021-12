Rúben Amorim não tem poupado o plantel, no sentido de o preparar física e mentalmente para o jogo desta quarta-feira (21h00, Sport TV1), com o Portimonense. O objetivo é claro: vencer e colocar pressão adicional nos rivais diretos, FC Porto e Benfica, que jogam no dia seguinte.O treinador do Sporting está convencido de que pode entrar em 2022 na liderança isolada da Liga.