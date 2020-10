Rúben Amorim quer passar o FC Porto

Rúben Amorim está satisfeito com o facto de o Sporting ainda não ter perdido esta época e que o objetivo imediato passa por vencer e fugir ao FC Porto na vice-liderança do campeonato."Espero uma equipa igual ao que tem sido, sabendo que pode melhorar a classificação. Tem de mexer com os jogadores. O jogador do Sporting tem de ter essa ambição. Vamos fazer de tudo para vencer, mas é obrigatório que isso mexa com os jogadores", disse o técnico dos leões na antevisão do duelo desta quarta-feira em casa como Gil Vicente (jogo em atraso relativo à primeira jornada da Liga).A chegada de João Mário [ver caixa em baixo] vai permitir ao técnico ter uma outra opção no meio-campo e no ataque: " É um jogador muito inteligente. Depende das características que queremos, do jogo".Rúben Amorim acredita que o facto de ter preparado de início a equipa e de fazer uma pré-temporada reflete-se no atual momento da equipa. "É sempre melhor ter mais tempo para preparar, mas foi uma pré-época atípica, porque tivemos uma quebra a meio. Também houve a saída de alguns jogadores, a pandemia também mudou algumas coisas... Mas, para mim, foi ótimo poder trabalhar com os jogadores e escolher os que faltavam à equipa. Fizemos uma revolução no plantel e precisávamos desse tempo". A terminar, o técnico deu os "parabéns" pela renovação de Matheus Nunes, mas deixou um aviso: "Tanto se sobe muito depressa como se desce num instante, e ele tem de estar preparado".Matheus Nunes renovou ontem contrato com o Sporting até 2025, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. “É um orgulho imenso. Trabalhei durante toda a minha vida para chegar a este momento, com a ajuda dos meus pais e das pessoas à minha volta. Nunca desisti. Houve momentos muito difíceis, como toda a gente tem, mas acho que a minha persistência vai valendo a pena à medida que o tempo passa”, disse o o médio de 22 anos aos meios do clube.