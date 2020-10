Rúben Amorim sobre clássico em Alvalade: "João Mário não vai ser titular"

"Vocês sabem a qualidade que o João Mário tem, mas esteve muito tempo parado. Está convocado, está apto, mas não vai ser titular, porque ainda precisa de tempo para adquirir os fatores físicos e conhecer os colegas”, disse esta sexta-feira Rúben Amorim, na antevisão do jogo de sábado com o FC Porto sobre o reforço que foi emprestado pelo Inter ao Sporting até ao final da época.









Ainda sobre o mercado, o técnico dos leões garante estar satisfeito com o plantel à sua disposição: “Temos muitos jogadores da formação e temos também de ter experiência para os acompanhar. Contratámos jovens talentos do nosso campeonato. Está claro para todos que estamos a passar uma fase difícil, mas estou contente com o que fomos buscar. Desde que cheguei que tenho uma ideia do avançado-centro que pretendo, e se não for possível, mais vale apostar num miúdo da formação, de 17 anos”.

Sobre o FC Porto, Amorim diz que os rivais não estão mais fragilizados com as saída de Telles e Danilo. “O que o Sporting tem de fazer é igualar a intensidade e agressividade do FC Porto. O Sporting tem de atirar-se ao jogo de cabeça, ser forte e intenso para ganhar. Não ter medo de nada, ser forte na abordagem ao jogo”, frisou.



Caçadores de dragões

O técnico Rúben Amorim, e os reforços Nuno Santos e Pedro Gonçalves são três dos ‘caça dragões’ que estão no Sporting.

O treinador leonino tem vantagem sobre Sérgio Conceição no confronto direto. Amorim ganhou dois dos três jogos disputados. As duas vitórias foram obtidas na época passada, ainda pelo Sp. Braga, sendo que uma delas foi na final da Taça da Liga. Pelo Sporting perdeu (2-0) no Dragão. Mas também há dois reforços que sabem o que é marcar ao FC Porto. Nuno Santos já o fez em duas ocasiões, ambas ao serviço do anterior clube, o Rio Ave. Marcou em 2016/17 na derrota por 1-2 e em 2018/19 no empate a dois também para o campeonato. Já Pedro Gonçalves esteve na vitória do Famalicão (2-1) na época passada sobre os dragões. Curiosamente, os dois jogadores também foram cobiçados pelo FC Porto.