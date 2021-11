"A credito que podemos passar aos oitavos.” É desta forma ambiciosa que Rúben Amorim antevê o jogo desta quarta-feira (20h00) do Sporting com o Besiktas, no Estádio José Alvalade, referente à quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.









O treinador reconhece tratar-se de um jogo “muito importante” e que um triunfo deixa os leões com o terceiro lugar (Liga Europa) garantido: “A preparação é igual. Pensamos é na qualificação para os oitavos de final, não no terceiro lugar. Agora, é bom dizer aos jogadores que vamos continuar na Europa. Obviamente que utilizámos isso durante a preparação, não só para nos mantermos vivos, como para garantir a manutenção na Europa.”

No entanto, Rúben Amorim espera um jogo complicado, apesar do triunfo por 4-1 na Turquia: “Vai ser um jogo muito difícil, eles vão ter jogadores diferentes, com características diferentes. O jogo não vai ser mais fácil, vai ser diferente, e foi isso que demonstrámos aos jogadores durante a preparação. É um engano pensarmos que foi um jogo fácil.”