Rúben Amorim rejeita que a equipa do Sporting, apesar da juventude, acuse a pressão de estar na liderança na Liga. “Aconteça o que acontecer estaremos na liderança no fim desta jornada. Acho que há mais pressão no terceiro ou quarto lugar”, disse na antevisão do jogo deste sábado com o Moreirense em Alvalade.