"Tenho contrato com o Sporting, sou feliz aqui, tenho uma equipa de que gosto e estou ciente do desafio que é. Sei que dois jogos mudam tudo, mas é o acordo que tenho com o presidente e o Hugo Viana. Venha quem vier, serei treinador do Sporting”, foi desta forma perentória que Rúben Amorim assumiu a continuidade nos leões e a luta pelo bicampeonato na próxima época.