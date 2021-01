Estando no máximo somos capazes de vencer qualquer um.” Foi desta forma que, na antevisão à receção deste sábado (18h00) ao Sp. Braga, Rúben Amorim desvalorizou o facto de o Sporting ainda não ter vencido nenhuma das três equipas que seguem aos leões na classificação da Liga: “Não vencemos nenhum, mas eles também não nos venceram. Somos capazes de vencer Benfica, FC Porto e Sp. Braga ou perder com Portimonense ou Boavista.”









“Espero um jogo complicadíssimo. O Sp. Braga tem excelente plantel e bom treinador, é um clube habituado a estes jogos, com jogadores experientes. Mas estamos preparados”, avisou o técnico dos leões, que comentou a aparente perda de fulgor da sua equipa: “É mesmo assim, as equipas também nos estudam e temos dias mais ou menos inspirados. Mas o empate em Famalicão foi o nosso melhor jogo, para mim. Em Guimarães não estávamos a controlar tão bem como contra o Farense mas se calhar tínhamos mais espaço. Importante é que temos ganho.”

Rúben Amorim comentou ainda o processo disciplinar que lhe foi instaurado - e ainda ao adjunto Emanuel Ferro e ao próprio clube - após a vitória (2-1) sobre o Belenenses SAD na última jornada, sem que o Conselho de Disciplina da FPF tivesse revelado o motivo. “Não me sinto perseguido, não tenho nada essa mentalidade. Tenho mais visibilidade porque estou no Sporting e não tenho o nível para ser treinador principal e isso cria problemas à equipa técnica. Mas às vezes custa-me um pouco a entender. Eu e o Emanuel [Ferro] tivemos algumas conversas com o quarto árbitro para eu voltar para o banco, sendo um campo difícil para falar com a equipa eu tinha de ir quase a meio caminho para falar com o Emanuel. Mas é como é. Se me instaurarem o processo o Sporting também me ajuda [risos].” Refira-se que, no mapa de castigos, surge uma referência ao relatório do observador do jogo em que este referiu que “os adjuntos dos dois clubes estiveram a dar indicações para dentro do retângulo de jogo, em regime permanente”. O adjunto do Belenenses, Franclim Carvalho, foi multado em 510 euros.







feddal está convocado e em condições de jogar



“Feddal está convocado, penso que está em condições de participar no jogo” frente ao Sp. Braga, relativo à 12ª jornada da Liga. A garantia foi dada ontem por Rúben Amorim, que não contara com o central marroquino frente ao Belenenses SAD devido a uma lesão causada por um traumatismo.