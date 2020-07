Rúben Amorim: "Temos de criar mais situações de golo"

"Estamos a criar poucas situações de golo. Uma equipa grande tem de criar muito mais e esse é o nosso foco. A culpa não é dos avançados, é claramente minha, porque tenho de arranjar maneiras de criar mais opções para eles marcarem”, afirmou esta segunda-feira Rúben Amorim, a propósito da desinspiração dos avançados do Sporting, que esta noite recebe o V. Setúbal.









Sporar, que fica hoje de fora, porque sofreu um toque, soma cinco jogos sem marcar, os jovens Pedro Mendes e Tiago Tomás ainda procuram o primeiro golo na equipa principal e Luiz Phellype continua lesionado. Nesse sentido, o técnico não fechou a porta à necessidade de contratações: “Vamos ver o que podemos fazer no mercado. Tenho a minha ideia. Agora, temos de nos focar nesta época, porque ficar em terceiro lugar pode ter muita influência no planeamento da próxima temporada.”

A transferência do treinador do Flamengo para a Luz não provocará mudanças no rumo traçado por Rúben Amorim para os leões. “Mal estaríamos se a vinda do Jorge Jesus para o Benfica mudasse a nossa ideia. Temos um foco claro. A vinda de um treinador não vai mudar em nada a nossa ideia. Não vejo mais ou menos dificuldades, não mexe no nosso trabalho. É igual para mim”, afirmou o técnico do Sporting.



Bolasie confessa-se

Emprestado pelo Tottenham, Bolasie não vingou em Alvalade e regressou mais cedo à procedência. Em declarações ao canal Toffe TV, o congolês lembrou que chegou a Lisboa na véspera de o treinador, Marcel Keizer, ser despedido. E pensou então: "Onde é que me vim meter?"



Vital regressa

Jorge Vital sucederá a Tiago Ferreira, na próxima época, como treinador de guarda-redes do Sporting, transitando do Sp. Braga, onde se encontra há 20 épocas . Vital defendeu a baliza leonina entre 86/87 e 89/90.