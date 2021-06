O extremo, de 21 anos, foi lançado por Abel Ferreira, manteve a condição de suplente utilizado com Sá Pinto, mas foi com Rúben Amorim que deu o salto definitivo rumo ao estrelato. Já no Barcelona, chegou a ser chamado à Seleção por Fernando Santos.



Rúben Amorim está a tentar o empréstimo de Trincão, jogador do Barcelona, no sentido de reforçar o ataque do Sporting. O treinador é um dos responsáveis pela ‘explosão’ do talento de Trincão, o que fez o Barcelona pagar 31 milhões de euros ao Sp. Braga em 2020.O extremo, de 21 anos, foi lançado por Abel Ferreira, manteve a condição de suplente utilizado com Sá Pinto, mas foi com Rúben Amorim que deu o salto definitivo rumo ao estrelato. Já no Barcelona, chegou a ser chamado à Seleção por Fernando Santos.

No entanto, o Barcelona vive um momento conturbado e precisa de reestruturar a sua equipa. Trincão é um jogador com mercado e até foram noticiadas ofertas de 40 milhões de euros.



O Sporting está ciente do valor do atleta e só admite o empréstimo. Aliás, segundo o jornal ‘Sport’, muito próximo do clube catalão, os leões já terão formalizado esse interesse de poder contar com o jogador para a próxima época.



Como trunfo, o Sporting apresenta a possibilidade de este ativo continuar a jogar com regularidade e na Liga dos Campeões.



Além disso, o reencontro com Rúben Amorim pode também ajudar a potenciar ainda mais as qualidades do atleta.



Segundo o CM apurou, Trincão vê com bons olhos o ingresso no Sporting.