Rúben Amorim vai estar no banco frente ao Rio Ave

Rúben Amorim vai estar no banco do Sporting esta noite frente ao Rio Ave.O Sporting recorreu para o TAD, com pedido de medida cautelar, pelo caráter urgente da decisão. Considerando a impossibilidade de o TAD reunir o colégio arbitral, como aconteceu no ‘caso Palhinha’, foi o presidente do TCAS, Rui Pereira, a avaliar a medida. Deferida, teve efeitos suspensivos sobre o castigo de seis dias, permitindo a presença de Amorim no banco esta noite frente à equipa de Vila do Conde.Indignado perante uma "deliberação ilegal e injusta", o Sporting criticou terça-feira, em comunicado, a "súbita urgência com seis meses de atraso". "Coincide, certamente por casualidade, com o dia em que Rúben Amorim prestou declarações sobre o processo que ameaça suspendê-lo por um período de um a seis anos. A instrutora do processo propôs o arquivamento. A Justiça desportiva expõe-se ao ridículo", atacaram os leões.