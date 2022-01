Rúben Amorim regressa esta terça-feira (20h45) ao banco do Sporting para o jogo com o Leça, dos quartos de final da Taça de Portugal, depois de ter cumprido isolamento devido à infeção de Covid-19.









A confirmação do retorno do técnico principal foi dada pelo adjunto Carlos Fernandes na antevisão do jogo com os leceiros: “O Rúben [Amorim] vai recuperar a tempo de estar no banco. É uma boa notícia. Era algo que queríamos e felizmente vai acontecer.”

O treinador leonino tem agora a missão de recolocar a equipa no trilho das vitórias, depois de ter perdido pela primeira vez na Liga frente ao Santa Clara (3-2), um resultado que deixou os leões no segundo lugar a três pontos do líder FCPorto e, agora, com apenas quatro pontos de vantagem sobre o Benfica, que é o terceiro. “Já tivemos exemplos no passado de que sete pontos são recuperáveis. Estamos tristes com a derrota no Santa Clara, mas temos muito para melhorar. O que os rivais fazem não vai mudar a nossa semana”, referiu Carlos Fernandes, adjunto de Rúben Amorim.





Sobre o Leça, equipa do Campeonato de Portugal, o braço-direito de Amorim teceu rasgados elogios: “A Taça é uma competição diferente, mas que queremos ganhar. O Leça é uma equipa que já eliminou dois clubes de Liga [Arouca e Gil Vicente], com um plantel que tem dominado a sua série. Achamos que são um bom exemplo do que é serem profissionais num contexto amador. Demonstram capacidade para defender, mudam o sistema e estamos preparados para isso.”





O facto do jogo ser disputado num campo neutro (recinto emprestado pelo Paços de Ferreira) não gera preocupação. “Nós gostamos que as equipas joguem nos seus estádios, junto dos seus adeptos, mas quando não é possível vão vemos isso como uma vantagem para nós. O jogo vai ser realizado num campo com relvado natural. Não creio que seja por aí, estamos focados no jogo”, concluiu Carlos Fernandes.



Porro está apto mas joga esgaio

Ricardo Esgaio deverá manter a titularidade no Sporting, apesar da exibição menos conseguida frente ao Santa Clara, numa altura em Porro já está apto. “O Gonçalo Inácio e o Porro já estão disponíveis a 100%. O Porro tanto pode entrar a meio, como a titular. Quanto ao Esgaio, é um jogador que todos querem, tanto pode jogar a central, como a lateral. Já tem seis assistências, na época passada fez sete, portanto está a fazer uma boa época”, disse Carlos Fernandes.







pormenores



4 expulsões em 7 jogos



As quatro expulsões no Sporting nos últimos sete jogos mereceram um comentário de Carlos Fernandes: “Se formos analisado caso a caso, são situações diferentes. A do Neto, por exemplo, era vermelho claro e ele admitiu logo. Esta recente do Bragança não vejo razão.”





Rodrigo Ribeiro de fora



O avançado Rodrigo Ribeiro, de 16 anos, que foi chamado aos trabalhos da equipa principal esta semana, não vai ser convocado. No entanto, vai continuar a ser acompanhado de perto por Rúben Amorim.





Nazinho e Esteves



Os laterais Nazinho (18 anos) e Gonçalo Esteves (17 anos) têm realizado trabalho específico com cruzamentos para a área, revelou o adjunto de Rúben Amorim.