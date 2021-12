"Vamos dar oportunidade a toda a gente e com isto não vamos tirar responsabilidade a ninguém. Entre o Gonçalo Esteves e o Nazinho, um deles será titular. Outro que vai jogar é o guarda-redes João Virgínia, porque temos uma decisão para tomar no fim e precisamos de o ver nestes momentos. Serão estreias sem queimar os miúdos.” Foi desta forma que Rúben Amorim abordou o jogo desta terça-feira (20h00, TVI) com o Ajax, que serve para cumprir calendário, pois as duas equipas já estão apuradas para os oitavos de final da Liga dos Campeões.









O treinador leonino garantiu que pretende dar ritmo de jogo e observar alguns jogadores no contexto de Champions. “Atingimos o objetivo dos ‘oitavos’, mas temos sempre de ganhar, e temos de vencer olhando para o futuro. Os jogadores estão com fome de jogar, é um crime o Daniel [Bragança] não ter mais tempo de jogo. Se jogássemos com três médios, ele seria titular”, acrescentou.

Rúben Amorim está ciente das dificuldades que o adversário vai criar e reconhece as “limitações” da sua equipa: “Fizemos um grande jogo no dérbi [triunfo por 3-1 sobre o Benfica na Luz], mas tivemos pouca bola. Temos de melhorar no ataque organizado e vamos defrontar uma das melhores equipas nisso. Uma equipa que trabalha com este treinador há cinco anos. Nós queremos essa base de crescimento.”









Leia também Ruben Amorim assume importância do encaixe financeiro da Liga dos Campeões para segurar jogadores Para Amorim os jogadores terão de saber lidar com a pressão. “Somos o Sporting e teremos sempre pressão. Para o adepto não interessa com quem joga o Sporting. O que lhe interessa é ganhar. Obviamente que o dérbi foi um resultado que nos marcou, mas que também deu força”, disse, acrescentando: “O campeonato vai ser longo, temos tido lesões, por isso queremos preparar toda a gente, confiar em toda a gente e acredito que vamos fazer um grande jogo frente ao Ajax.”

Sobre a possibilidade de bater um recorde do clube com uma série de quatro vitórias consecutivas na Champions (Besiktas duas vezes e B. Dortmund), o treinador fez questão de frisar: “Não tem a ver com recordes. É a preparação dos nossos jogadores para os ‘oitavos’ que é importante. Temos um projeto a longo prazo e aproveitamos cada minuto para esse crescimento coletivo.”







“o dérbi já passou. Não falo disso”



“O dérbi já passou, não quero falar disso. O que eu disse foi que os meus jogadores são muito inteligentes, entenderam o jogo e fizeram o jogo que fizeram”, disse esta segunda-feira Rúben Amorim, sobre o jogo que valeu o triunfo por 3-1 sobre o rival Benfica.





Coates é único caso covid nos leões



O defesa-central Coates vai falhar o jogo com o Ajax (tal como aconteceu com o Benfica) por estar infetado com Covid-19. O plantel leonino faz mais uma bateria de testes e não se verificou mais nenhum caso positivo.