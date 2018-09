Portugal 0-0 Croácia

Acompanhe ao minuto o jogo da seleção portuguesa no estádio do Algarve.

18:26

Lovre Kalinic; Vrsaljko, Vida, Mitrovic e Barisic; Badelj, Kovacic e Modric; Pjaca, Perisic e Livaja.

Bruma novamente com muito perigo, agora Kalinic salvou em cima da linha de golo após um remate do extremo português.Portugal ameaça pela primeira vez a baliza de Kalinic, cruzamento de Bruma a criar algum perigo.Começa o jogo no Estádio do Algarve.Já são conhecidas as escolhas de Fernando Santos para o onze de Portugal no particular contra a Croácia. A estreia de Rúben Dias e os regressos de Pizzi e Bruma são os nomes que se destacam.Eis o onze inicial de Portugal:Rui Patrício,João Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Mário Rui;William, Rúben Neves e Pizzi;Bruma, André Silva e Bernardo SilvaO onze inicial da Croácia é composto por: