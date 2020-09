Rúben Dias nega "excesso de confiança" e promete "desconfiança máxima" na Suécia

O defesa Rúben Dias rejeitou hoje qualquer "excesso de confiança" na seleção portuguesa, depois da goleada (4-1) sobre a Croácia, na estreia da Liga das Nações de futebol, e promete "desconfiança máxima" pela Suécia, em Estocolmo.

"Fizemos um jogo positivo com a Croácia, mas ganhámos três pontos, nada mais. O jogo com a Suécia é mais um para ganhar e vamos entrar com esse objetivo, como fazemos sempre. A Suécia tem jogadores forte fisicamente e de muita qualidade. Jogam quase todos em grandes clubes por isso desconfiança máxima. É um adversário forte, mas queremos muito ganhar", afirmou Rúben Dias.

O central de 23 anos falava na conferência de imprensa de antecipação do duelo da segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações, na Friends Arena, nos arredores de Estocolmo.

Dias admitiu que os jogadores estão a passar por uma "altura atípica" a nível físico, devido às várias diferentes fases de preparação que estão a viver nos respetivos clubes e que essa situação é mais um obstáculo.

"A equipa tem de se reencontrar e manter as suas rotinas. É uma equipa que está junta já há muito tempo e isso ajuda", disse.

Apesar de ter apenas 18 internacionalizações, Rúben Dias tem sido titular na equipa de Portugal nos últimos anos, mas rejeita qualquer tipo de estatuto de futuro 'patrão' da defesa, quando jogadores como Pepe (37 anos) e José Fonte (36) abandonarem a seleção.

"Isso ninguém sabe. Não cabe a mim decidir. Cada um faz o seu trabalho. Eu dou sempre o meu máximo e depois é o selecionador que assume e decide quem está melhor preparado", concluiu o jogador do Benfica.

O Suécia-Portugal está agendado para as 20h45 (19h45 em Lisboa) e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie.