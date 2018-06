Rúben Ribeiro é o sétimo jogador a rescindir com o Sporting

Bruno de Carvalho reagiu no Facebook: "Isto está numa loucura total". Já são sete jogadores a deixar o clube.

14:41

Cumpre-se esta sexta-feira um mês após a invasão à Academia de Alcochete e este é o último dia para os jogadores apresentarem as rescisões com justa causa.

A SAD liderada por Bruno de Carvalho já tinha admitido que esperava por mais saídas.



Rúben Ribeiro junta-se a Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Podence e Bas Dost.



Estas rescisões trazem, para além do problema desportivo, um prejuízo financeiro para o Sporting que, contabilizando os valores de mercado destes jogadores, já ultrapassa os 100 milhões de euros.



Rúben Ribeiro, de 30 anos, chegou ao Sporting em janeiro último, proveniente do Rio Ave, tendo então assinado um vínculo com os 'leões' até junho de 2020. Antes de chegar ao emblema 'verde e branco', o extremo passou por clubes como Leixões, Penafiel, Beira-Mar, Paços de Ferreira, Gil Vicente e Boavista.



Bruno de Carvalho reagiu no Facebook

Bruno de Carvalho já reagiu no Facebook à rescisão de Rúben Ribeiro. "

Rúben Ribeiro rescindiu com o Sporting. O clube de Alvalade já confirmou a rescisão à CMVM Ruben Ribeiro mandou carta de rescisão! (as cartas até agora recebidas utilizaram todas a mesma minuta...) Isto está numa loucura total. Vale tudo", escreveu.

"O que andam a prometer a estes atletas que estão a arruinar as suas carreiras?", questiona.



Bruno mostra ainda mensagens trocadas entre si e o futebolista, alegando que estas "não deixam qualquer dúvida de não existir justa causa de nada."