Rúben Semedo admite voltar ao futebol: "Se estão à espera que não me levante depois de me fazerem cair, enganam-se"

Rúben Semedo deixou uma mensagem nas redes sociais onde agradeceu todo o apoio que tem recebido, depois de ter sido acusado de violação, na Grécia. O jogador português do Olympiacos garante ter forças para se levantar e para voltar a jogar futebol."Este sou eu, cheio de cicatrizes e imperfeições, filho, pai, marido, amigo… Nunca me escondi nem rejeitei as minhas responsabilidades, muito menos quando não fiz nada de errado. Mas não me quero alongar muito sobre o facto de ser inocente porque sei que cedo ou tarde a justiça será feita.Tudo o que conquistei e os erros que cometi moldaram este homem.Mas mais o importante de tudo, passei aqui para agradecer todo o apoio que recebi neste longo período negro (só mais um obstáculo a ser ultrapassado). E para aqueles que não acreditam e nunca acreditaram, é só mais uma chance para provar mais uma vez quem é o Rúben Semedo. E se estão à espera que não me levante depois de me fazerem cair enganam-se porque estou com mais vontade do que nunca para voltar a fazer o que mais gosto.Pouco a pouco vou respondendo às mensagens e obrigado a todos vocês por todo vosso apoio mais uma vez."